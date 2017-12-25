Наставник Фламенго возглавит сборную Чили. Футбол
Руководители чилийского футбола, уволившие Хуана Антонио Пицци после провала национальной команды в отборе на ЧМ-2018, определились с новым тренером. Вакантную должность займёт коуч "Фламенго" Рейнальдо Руэда. Официальное представление состоится в начале января.
Кроме того, Федерация футбола Чили будет вынуждена выплатить бразильскому клубу серьёзную компенсацию - расторжение контракта потянет на 1 миллион долларов.
60-летний специалист известен по работе со сборными Колумбии, Гондураса и Эквадора. С двумя последними командами Руэда ездил на мундиали 2010 и 2014, однако дальше группового этапа дело не пошло.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
25.12.2017 13:24