Наставник Фламенго возглавит сборную Чили. Футбол

Руководители чилийского футбола, уволившие Хуана Антонио Пицци после провала национальной команды в отборе на ЧМ-2018, определились с новым тренером. Вакантную должность займёт коуч "Фламенго" Рейнальдо Руэда. Официальное представление состоится в начале января.

Кроме того, Федерация футбола Чили будет вынуждена выплатить бразильскому клубу серьёзную компенсацию - расторжение контракта потянет на 1 миллион долларов.

60-летний специалист известен по работе со сборными Колумбии, Гондураса и Эквадора. С двумя последними командами Руэда ездил на мундиали 2010 и 2014, однако дальше группового этапа дело не пошло.