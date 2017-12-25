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Селтик согласился продать Муссу Дембеле за 18 миллионов фунтов "Брайтону" удалось убедить "Селтик" расстаться со своим форвардом Муссой Дембеле. Как утверждает Sky Sports, шотландцы заработают 18 миллионов фунтов стерлингов. Теперь новичку Премьер-лиги предстоит найти общий язык с 21-летним французом, чтобы согласовать условия личного контракта. Напомним, в нынешнем сезоне Дембеле оформил восемь голов в 18 поединках во всех турнирах. Его соглашение с "Селтиком" рассчитано до середины 2020-го года. Ранее сообщалось, что за нападающим следят ПСЖ, "Бавария" и лидеры АПЛ.

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