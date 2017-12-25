Футболистам Милана разрешили покинуть клубную базу

Руководители "россонери" позволили игрокам итальянской команды провести рождественский выходной вместе со своими семьями, после чего начать подготовку к миланскому дерби. Домашняя встреча с "Интером" в рамках четвертьфинала Кубка Италии состоится 27-го декабря.

Напомним, после крупного поражения от "Вероны" (0:3) футболисты "Милана" целую неделю находились на учебно-тренировочной базе, а также отказалась от идеи проведения праздничного ужина.

Впрочем, такая встряска никак не сказалась не результатах команды - проиграв "Аталанте" (0:2), "красно-чёрные" откатились на 11-ю позицию в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего "Наполи" составляет 21 очко.