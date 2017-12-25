Футболистам Милана разрешили покинуть клубную базу

Руководители "россонери" позволили игрокам итальянской команды провести рождественский выходной вместе со своими семьями, после чего начать подготовку к миланскому дерби. Домашняя встреча с "Интером" в рамках четвертьфинала Кубка Италии состоится 27-го декабря.

Напомним, после крупного поражения от "Вероны" (0:3) футболисты "Милана" целую неделю находились на учебно-тренировочной базе, а также отказалась от идеи проведения праздничного ужина.

Впрочем, такая встряска никак не сказалась не результатах команды - проиграв "Аталанте" (0:2), "красно-чёрные" откатились на 11-ю позицию в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего "Наполи" составляет 21 очко.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В «Формуле-1» хотят отказаться от девушек с номерамиВ «Формуле-1» хотят отказаться от девушек с номерами
В Киеве создали еще одну федерацию футболаВ Киеве создали еще одну федерацию футбола
В 2020 году Львов будет принимать мировой чемпионат по пулевой стрельбе среди студентовВ 2020 году Львов будет принимать мировой чемпионат по пулевой стрельбе среди студентов
Египетские футболисты зарезали быка на стадионеЕгипетские футболисты зарезали быка на стадионе
В Милане опровергли желание Гаттузо уйти в отставку после разгрома от ВероныВ Милане опровергли желание Гаттузо уйти в отставку после разгрома от Вероны
Блок рекламы


Похожие новости
Хачериди окончательно решил покинуть Динамо. ФутболХачериди окончательно решил покинуть Динамо. Футбол
Бонуччи может покинуть Милан. ФутболБонуччи может покинуть Милан. Футбол
Кравец может покинуть "Динамо"Кравец может покинуть "Динамо"
Лацио спасается в Бергамо, крах Милана в Вероне и Сампдории - в ГенуеЛацио спасается в Бергамо, крах Милана в Вероне и Сампдории - в Генуе
Маскерано принял окончательное решение покинуть Барселону. ФутболМаскерано принял окончательное решение покинуть Барселону. Футбол
Раиола: Нынешние проблемы Милана не связаны с ДоннаруммойРаиола: Нынешние проблемы Милана не связаны с Доннаруммой
Гендиректор Милана: Требования УЕФА невозможно выполнить. ФутболГендиректор Милана: Требования УЕФА невозможно выполнить. Футбол
УЕФА не принял вариант соглашения Милана по финансовому фэйр-плейУЕФА не принял вариант соглашения Милана по финансовому фэйр-плей
РоSSиянам разрешили участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагомРоSSиянам разрешили участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом
Паулу Фонсека: Доволен футболистами Шахтера - они отнеслись серьезноПаулу Фонсека: Доволен футболистами Шахтера - они отнеслись серьезно
Последние новости
Подгружаем последние новости