Металлист-1925 пригрозил Призетко судебным иском. Футбол
Руководство "Металлиста-1925" может подать в суд на экс-наставника команды Александра Призетко. Харьковчане недовольны позицией тренера в отношении его увольнения.
"ООО "Футбольный клуб "Металлист-1925" Харьков" внимательно изучило все доводы, соображения и оценки, высказанные Призетко А.С. и, к своему сожалению, вынуждено констатировать, что г-н Призетко А.С. не только распространил сведения, не соответствующие действительности, не только ввел в заблуждение футбольную общественность, но и умышленно посягнул на деловую репутацию Клуба в целом, с целью ее опорочить. При этом он злоупотребил свободой слова и доверием сограждан, искусственно трактуя внутриклубные взаимоотношения исключительно в очернительном стиле, и умышленно замалчивая факты, события и обстоятельства, характеризующие его, как человека, распространившего сведения, не соответствующие действительности. И все это с целью манипулирования сознанием читателей вышеупомянутых интервью.
ООО "Футбольный клуб "Металлист-1925" Харьков" не собирается вести дискуссию с Призетко А.С., поскольку полагает, что планы и задачи Клуба важнее, чем ответы на распространенные измышления. Вместе с тем, Клуб не отказывается от своего права требовать в суде опровержение в установленном законом порядке", - говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте клуба.
Напомним, Призетко в своих комментариях подчёркивал, что был уволен из-за разногласий с создателем "Металлиста-1925" Сергеем Стороженко. На тот момент команда лидировала в турнирной таблице группы Б Второй лиги. Осенью руководить командой принялся бывший ассистент Мирона Маркевича Александр Иванов. Слобожане, допустив несколько неожиданных осечек, опустились на вторую позицию.
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