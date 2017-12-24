МБК Николаев третий раз в сезоне победил Запорожье-ZOG

В заключительном матче года в регулярном чемпионате украинской Суперлиги МБК "Николаев" на своем паркете справился с одним из аутсайдеров турнира - "Запорожьем-ZOG".

В первой четверти на паркете СК "Надежда" было сложно выделить фаворита. Под концовку четверти команда Владимира Поляха оформили несколько быстрых отрывов, что дало им минимальное преимущество по итогу первого игрового периода.

Во второй десятиминутке у хозяев хорошо пошла игра впереди, вот только защищаться так же удачно николаевские баскетболисты не смогли. Тем не менее, перед большим перерывом им удалось сохранить преимущество в 8 очков - 54:46.

Насколько результативной выдалась вторая четверть, настолько же разочаровала в этом плане третья. На двоих соперники забросили 26 очков, но именно этот игровой отрезок стал определяющим - "Николаев" сделал решающий рывок, который обеспечил ему итоговый успех. Последнюю четверть выиграли гости, но ликвидировать это отставание уже не смогли.

МБК Николаев - Запорожье-ZOG 87:72 (22:20, 32:26, 18:8, 15:18)

Николаев: Кушниров (19 + 13 подборов + 2 блок-шота), Онуфриев (19 + 5 передач), Носков (12 + 13 подборов), Тонченко (8 + 6 передач), Шостуха (7 + 4 перехвата) - старт, Аникиенко (9 + 7 подборов), Попов (7 + 5 передач - 3 потери), Мусенко (3), Давидюк (3).

Запорожье: Щепкин (27 + 5 подборов + 3 передачи - 5 потерь), Ворник (10 + 3 передачи), Кондраков (8), Анисимов (3 + 6 подборов), Ткачук (0 - 3 потери) - старт, Кожемякин (9 + 4 перехвата), Овдеенко (8 + 9 подборов), Буц (6), Никитин (1).