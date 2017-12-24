Харлан и Хижняка назвали спортсменами года в Украине

Харлан и Хижняка назвали спортсменами года в Украине

Министерство молодежи и спорта Украины на церемонии награждения "Спортивное созвездие Украины" подвело итоги 2017 года.

Об этом сообщает Корреспондент.

Лучшей спортсменкой страны стала титулованная саблистка Ольга Харлан, которая в уходящем году завоевала золото на чемпионате мира в Лейпциге, а также выиграла несколько этапов Кубка мира.

В мужской номинации награда досталась Александру Хижняку – перспективный боксер стал рекордсменом Украины по количеству титулов за год. Хижняк в 2017-м выиграл чемпионат Украины U-22, взрослый чемпионат Украины, чемпионат Европы U-22, взрослый чемпионат Европы и чемпионат мира, а также стал лучшим боксером чемпионата мира вне зависимости от весовой категории.

Тренер Александра Хижняка Александр Хижняк-старший стал победителем в номинации "Тренер сильных духом".

В номинации "Мировое признание" лучшей стала легкоатлетка Юлия Левченко (прыжки в высоту), завоевавшая серебро на чемпионате мира и на финальном этапе Бриллиантовой лиги.




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