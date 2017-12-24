Серена Уильямс вернется на корт уже 30 декабря
23-кратная победительница турниров Большого Шлема американка Серена Вильямс примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби -Mubadala World Tennis Championship.
Экс-первая ракетка мира, которая 1 сентября родила дочь Алексис-Олимпию, не выходила на корты после того, как в конце января выиграла Открытый чемпионат Австралии.
Серена сыграет 30 декабря на арене Zayed Sports City. В официальном аккаунте турнира в твиттере появилось официальное подтверждение участия титулованной теннисистки в соревнованиях, а ее первой соперницей станет действующая чемпионка "Ролан Гаррос" Елена Остапенко.
Участие Серены должно повысить интерес к популярным соревнованиям, ведь в последний момент от участия в нем отказались Надаль, Вавринка и Раонич. Тем не менее, Новак Джокович и Доминик Тим сыграют на кортах в Абу-Даби. Места Вавринки и Раонича займут Кевин Андерсон из ЮАР и Андрей Рублев, представляющий РоSSию. Вместо Надаля выступитего соотечественник Роберто Батиста-Аугут.
Напомним, ранее директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тилли выражал уверенность, что Серена Уильямс будет защищать свой титул в январе 2018 года.
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