Паулиньо: Свое первое Классико я запомню на всю жизнь

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо прокомментировал гостевую победу над «Реалом» (3:0) в матче 17-го тура испанской Примеры.

«Я очень рад, потому что это мое первое Классико. У меня нет слов, чтобы оценить важность этой победы над «Реалом». Хочу поблагодарить партнеров за поддержку, они придали мне уверенности. Я усердно работаю, чтобы быть команде максимально полезным.

Тренер сказал мне, что предоставляет полную свободу, и попросил делать то же, что я обычно и делаю. Думаю, мне это очень помогло.

В матчах для меня примерами на поле являются Месси, Суарес и Ракитич, но я также равняюсь и на Бускетса, который играет глубже. Я отталкиваюсь от его игры, и мне это помогает, теперь я могу действовать стабильнее.

Когда играешь рядом с Месси, это значительно упрощает все для тебя. Он лучший в мире, замечательный парень, ему не нужно ничего говорить. Он просто на другом уровне. Я навсегда сохраню воспоминания об игре вместе с ним. А свое первое Классико я запомню на всю жизнь», – цитирует бразильца Mundo Deportivo.