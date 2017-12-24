Почеттино: Кейн продолжает удивлять меня

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал выездную победу в матче 19-го тура английской Премьер-лиги над «Бернли» (3:0).

«Команда сегодня билась за победу. «Бернли» проводит отличный сезон, и мы сыграли потрясающе.

Ощущения действительно очень приятные. Мы сейчас в хорошей позиции, продолжаем борьбу за топ-4, и эта победа подтверждает, что мы находимся в гонке за титул. Нам нужны стабильность и стойкость, и сегодняшний матч – хорошая платформа, чтобы их достичь.

Гарри Кейн великолепен, он блистательный игрок. Ему нужен еще один гол, чтобы превзойти рекорд Алана Ширера. Посмотрим, как сложится следующий матч. Сложно подобрать слова, чтобы охарактеризовать Кейна. Он продолжает удивлять меня. Это фантастический результат для него, сегодня он мог забить больше трех мячей, моменты были.

Я немного расстроился, что мы не забили больше. Великолепные шансы были у Сона, у Сиссоко, мне обидно за них. Уверен, им нужно продолжать в том же духе и в следующих матчах они забьют», – сказал Почеттино в эфире BBC.