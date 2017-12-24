Тренер Валенсии попал в ДТП, столкнувшись с кабаном

Главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль сегодня утром, 24 декабря, угодил в автомобильную аварию.

Как информирует официальный сайт «летучих мышей», специалист направлялся в Астурию, чтобы отметить со своей семьёй Рождество, и на трассе, которая соединяет Логроньо и Бильбао, машина тренера врезалась в выскочившего на дорогу дикого кабана.

В результате аварии Марселино получил незначительные травмы и быстро покинул больницу, куда его забрали прибывшие на место ДТП врачи.