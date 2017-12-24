Хамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за Наполи

Полузащитник «Наполи» Марек Хамшик в матче 18-го тура серии А против «Сампдории» (3:2) забил свой 116-й гол за клуб. Таким образом, словацкий хавбек обошел Диего Марадону (115) по числу забитых мячей в составе неаполитанского клуба. Теперь 30-летний Хамшик является лучшим бомбардиром «Наполи» за всю историю.

«Этот рекорд очень приятен, друзья уже подарили мне щитки с цифрой «116», но моя первая мысль после матча состояла в том, что мы победили после того, как дважды уступали в счёте.

Я счастлив, но не могу слишком много думать о рекорде. «Наполи» хорошо справляется, и это всё, что имеет значение», — цитирует словака Football Italia.

Помимо Хамшика и Марадоны, только три игрока «Наполи» пересекли отметку в сто мячей: Аттила Саллустро (108), Эдинсон Кавани (104) и Антонио Войяк (103).

Марек Хамшик выступает за неаполитанский клуб с 2007 года, для 116 голов ему понадобилось 478 матчей. Марадона забил 115 голов в 259 матчах.


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