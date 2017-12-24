Перес: Болельщики Реала никогда не забудут 2017-й

Президент «Реала» Флорентино Перес подвёл итоги года для мадридского клуба.

«Болельщики «Реала» никогда не забудут 2017-й год. В этом году мы взяли 12-й Кубок чемпионов и выиграли 5 трофеев: Лигу чемпионов, 33-й титул чемпиона Испании , Суперкубок УЕФА , Суперкубок Испании и несколько дней назад Чемпионат мира среди клубов. Это лучший год в нашей истории. 2017-й год принес всем фанатам «Реала» много радости.

Они гордятся нашей командой и нашим тренером, Зинедином Зиданом. Они являются частью легенд и сказаний о мадридском «Реале». Все наши члены, наши болельщики, поддержка на каждом матче, каждом финале сыграли фундаментальную роль во всех наших успехах», – цитирует Переса официальный сайт «сливочных».