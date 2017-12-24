УЕФА назвал сборную молодых звезд Лиги чемпионов по итогам года. Футбол

УЕФА составил символическую сборную из игроков-открытий Лиги чемпионов по итогам 2017 года.

При выборе учитывались два критерия: 1) возраст футболиста – не старше 24 лет 2) дебют в турнире в этом году или прорыв после крайне незначительного опыта участия в Лиге чемпионов ранее. Итак, в сборную вошли:

Вратарь: Эдерсон ("Манчестер Сити"), 24 года
Практически единолично обеспечил "Бенфике" победу в первом матче 1/8 финала с дортмундской "Боруссией", а позже перешел в "Манчестер Сити". Его уверенность задает тон всей игре команды Хосепа Гвардиолы. Ошибается Эдерсон крайне редко.

Защитник: Нелсон Семеду ("Барселона"), 24 года
Португалец отлично закрыл брешь на правом фланге защиты, которая образовалась после ухода летом 2016-го Дани Алвеса. Бывший игрок "Бенфики", появился в "Барсе" в минувшее межсезонье и сразу привлек к себе внимание скоростными данными, мощью и умением отдать обостряющий пас.

Защитник: Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), 21 год
Санчес был ключевым игроком "Аякса", добравшегося до финала Лиги Европы УЕФА, после чего уверенно дебютировал в Лиге чемпионов. Он отлично смотрится при владении мячом, однако весьма хорош и в других аспектах игры. Несмотря на юный возраст, теряется на поле крайне редко.

Защитник: Никлас Зюле ("Бавария"), 22 года
После перехода из "Хоффенхайма" центральный защитник сборной Германии моментально приспособился к стилю "Баварии" и приглянулся болельщикам быстрой и надежной игрой. Зюле сыграл в пяти матчах группового этапа и уже добился более значимого статуса, чем просто сменщик Матса Хуммельса или Жерома Боатенга.

Защитник: Киран Тирни ("Селтик"), 20 лет
К 20 годам Тирни провел уже более сотни матчей за "Селтик" и успел примерить капитанскую повязку в сборной Шотландии. Молодого футболиста называют лучшим левым британским защитником своего поколения, что он, в частности, доказал голевой передачей на Ли Гриффитса в победном матче против "Андерлехта" - 3:0.

Полузащитник: Гарри Уинкс ("Тоттенхэм"), 21 год
До этого сезона Уинкс всего трижды выходил в стартовом составе "Тоттенхэма", но в нынешней кампании англичанин стал ключевым элементом полузащиты "шпор". Уинкс - плеймейкер, который любит действовать из глубины, отлично контролирует мяч и ведет игру, делая множество передач. Особенно ярко недавний дебютант сборной Англии проявил себя в двух поединках с "Реалом". По стилю игры 21-летнего хавбека сравнивают с полузащитником "Реала" Лукой Модричем, который ранее выступал как раз за "Тоттенхэм".

Полузащитник: Талиска ("Бешикташ"), 23 года
Форвард сборной Бразилии наладил завидное взаимопонимание с Дженком Тосуном, в результате чего "Бешикташ" уверенно выиграл борьбу в своей группе. Талиска блестяще исполняет штрафные, раз за разом совершает опаснейшие прорывы к чужим воротам и играет головой не менее здорово, чем ногами.

Полузащитник: Марко Асенсио ("Реал"), 21 год
В минувшем году Асенсио, которому в январе исполнился 21 год, сделал большой шаг вперед. Его скорость и нацеленность на ворота позволили забить в четвертьфинале "Баварии" и "Ювентусу" в финале. Следующий шаг: закрепиться в стартовом составе "Реала" и помочь клубу в третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов.

Нападающий: Килиан Мбаппе ("Монако"/"Пари Сен-Жермен"), 19 лет
Его техника, скорость и не по годам умная игра помогли "Монако" сенсационно дойти в прошлом розыгрыше до полуфинала, после чего Мбаппе оказался в "Пари Сен-Жермен". Форвард смертельно опасен в ситуациях "один на один" и уже зарекомендовал себя как прирожденный снайпер.

Нападающий: Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), 21 год
Когда Вернер разгоняется на полную мощность, мало кто из защитников способен его догнать. Бывшему форварду "Штутгарта" всего 21 год, а на его счету уже 141 матч бундеслиги. В дебютной кампании "Лейпцига" в Лиге чемпионов новый лидер сборной Германии отыграл все шесть встреч и забил три мяча.

Нападающий: Димитри Оберлен ("Базель"), 20 лет
Юного швейцарца не зря называют Усэйном (в честь Усэйна Болта) и Вспышкой. Взрывная скорость Оберлена делает его крайне опасным для соперников, особенно при контратаках. "Базель" отлично провел групповой этап, а реактивный нападающий отметился четырьмя голами. За игроком уже вовсю охотится множество солидных европейских клубов.


Terrikon со ссылкой на УЕФА


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