Халк рассчитывает сыграть в составе сборной Бразилии на ЧМ-2018

Бывший нападающий «Зенита» бразилец Халк, сейчас выступающий за «Шанхай СИПГ», заявил, что его всё устраивает в Китае и дал понять, что хочет поехать в составе своей национальной команды на ЧМ-2018.

«Сейчас я сосредоточен на своей работе, сфокусирован на том, чтобы демонстрировать свою лучшую игру. Для того, что существует за пределами поля, есть мой менеджер.

У меня было несколько предложений от других клубов. С моим представителем пытались связаться, но я всем доволен в нынешней команде. Я ясно дал понять, что мне здесь хорошо. Моя семья очень счастлива в Китае, и это помогает моему пребыванию здесь.