Халк рассчитывает сыграть в составе сборной Бразилии на ЧМ-2018

Бывший нападающий «Зенита» бразилец Халк, сейчас выступающий за «Шанхай СИПГ», заявил, что его всё устраивает в Китае и дал понять, что хочет поехать в составе своей национальной команды на ЧМ-2018.

«Сейчас я сосредоточен на своей работе, сфокусирован на том, чтобы демонстрировать свою лучшую игру. Для того, что существует за пределами поля, есть мой менеджер.

У меня было несколько предложений от других клубов. С моим представителем пытались связаться, но я всем доволен в нынешней команде. Я ясно дал понять, что мне здесь хорошо. Моя семья очень счастлива в Китае, и это помогает моему пребыванию здесь.

ЧМ-2018? Было бы вдвойне здорово сыграть на Чемпионате мира в РоSSии. В этой стране я играл четыре года, был всем очень доволен, выигрывал индивидуальные и коллективные призы. Было бы очень приятно отправиться туда в составе Бразилии, но ничего ещё не решено. Я собираюсь много работать, чтобы снова получить шанс в сборной», — заявил 31-летний Халк в интервью Globo Esporte.


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