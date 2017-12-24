Игорь КОСТЮК: "Динамо" прославляет всю Украину во всем мире". Футбол

Экс-игрок киевского «Динамо», а ныне старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал праздничный вечер «Связь поколений 2017».

Игорь Костюк. Фото: fcdynamo.kiev.ua

- Мы собрались по поводу юбилея киевского «Динамо», много легендарных лиц здесь можно увидеть. Какие у вас эмоции, когда приходите на такие мероприятия, которые организовывает ваш родной клуб?

- В первую очередь, хочу поблагодарить людей, которые организовали такое масштабное мероприятие.

Есть преемственность поколений, мы встречаемся, периодически проводим матчи. Организация городом этого мероприятия - уважение «Динамо», которое творит историю Украины, прославляет наш город.

- Сегодня будет награждение футбольных команд разных возрастов чемпионата Киева. Какими шагами движется именно киевский футбол? Какова его перспектива?

- К сожалению, я сейчас больше слежу за чемпионатом, в котором мы играем, за взрослым чемпионатом. Детский - только по слухам. Хотелось бы, чтобы было, как в наше время: больше площадок, больше организаций, которые будут заниматься футболом , и чтобы поменьше на родителей ложилось участия в этом процессе. На сегодня большинство родителей оплачивает все: и поля, и судейство, и форму. Хотелось бы, чтобы, как в наше время, ДЮСШ покупали детям экипировку, мячи и организовывали поля.

- Среди приглашенных гостей большое количество звезд «Динамо» разных поколений. Кого особенно рады видеть? С кем хотели бы пообщаться?

- Мы периодически общаемся, выезжаем на матчи ветеранов «Динамо». Недавно проходил матч памяти ребят, которых с нами нет. Мы со всеми общаемся периодически, многие работают в клубе.

- Чего бы вы могли пожелать болельщикам легендарного клуба?

- Чтобы дети, которые занимаются футболом , пропитывались тем динамовским духом, знали историю нашего клуба. Есть музей, мы стараемся прививать им динамовский дух. «Динамо» - это клуб, который прославляет всю Украину во всем мире. Поэтому болельщикам желаю продолжать в том же духе, чтобы их прибавлялось.

А мы со своей стороны будем стараться, чтобы «Динамо» только становилось лучше и прогрессировало.