В Португалии открыли дело против Порту и Спортинга
«Порту» и «Спортинг» могут быть наказаны за запугивание и оказание давления на судей, сообщает Record со ссылкой на еженедельную газету SOL.
Прокуратура Португалии открыла дело в отношении президентов двух клубов – Бруну ди Карвалью («Спортинг») и Жорже Пинту да Кошты («Порту»). Оба менеджера и другие представители двух команд подозреваются в давлении на судей с целью отмены матчей Кубка португальской лиги. Клубы якобы использовали соцсети, чтобы запугать арбитров и членов их семей.
Генеральная прокуратура уже передала дело в одно из министерств, которое в настоящее время проводит расследование.
Президент «Спортинга» Бруну де Карвалью заявил, что все происходящее - это кампания, организованная против него конкурентами.
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