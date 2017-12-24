Эрнесто Вальверде: В чемпионате Испании еще ничего не решено

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Реалом» (3:0) в матче 17-го тура испанской Примеры.

«Мы очень довольны, ведь выиграли на выезде у сильного соперника. Это Классико, очень важный матч.

Еще даже не завершился первый круг чемпионата Испании , впереди много туров. У нас есть хороший отрыв, но он ничего не значит на данный момент. В чемпионате Испании еще ничего не решено.

В первом тайме «Реал» играл очень хорошо, они вынуждали нас действовать через длинный пас, но нам все равно удавалось создавать опасные моменты. После перерыва мы взяли ход матча под свой контроль и завладели мячом.

Мы не стали менять нашу тактику после второго гола и продолжили атаковать. В этот промежуток «Реал» создал чуть ли не больше моментов, чем при игре в равных составах. Мы могли и пропустить на этом отрезке.

Сегодня играли две команды, любая из которых может победить в отдельно взятом матче друг с другом. Мы очень близки по силе, но эта встреча – урок для всех. Раньше они обыгрывали нас, теперь мы были лучше и победили. Все может быстро поменяться», – заявил Вальверде.