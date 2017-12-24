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«Черноморец» официально объявил о назначении главного тренера «Черноморец» на своем официальном сайте объявил о назначении Константина Фролова на должность главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба. С 2005 по 2010 годы Фролов тренировал вторую команду одесситов. Также он возглавлял юношескую сборную Казахстана, грузинские клубы Шукура и Динамо Батуми. С 2015 по 2017 годы Фролов был спортивным директором академии Черноморца, а с ноября этого года работал с молодежным составом одесского клуба. Помогать 45-летнему специалисту будут Константин Балабанов и Андрей Глущенко. Напомним, прежний тренер Черноморца Олег Дулуб разорвал контракт с одесским клубом.

golos.ua

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