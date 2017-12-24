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НБА: результаты матчей 24 декабря Тринадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Торонто" - "Филадельфия" - 102:86 (27:27, 28:19, 26:17, 21:23)

ТР: Дерозан - 29, Ибака - 17

ФС: Сарич - 17, Эмбиид - 14 "Шарлотт" - "Милуоки" - 111:106 (24:23, 29:31, 28:31, 30:21)

ШХ: Ховард - 21+16 подборов, Уокер - 19

МБ: Миддлтон - 31, Бледсо, Хенсон - по 16 "Индиана" - "Бруклин" - 123:119 ОТ (21:28, 20:29, 39:24, 31:30, 12:8)

ИП: Оладипо - 38, Тернер - 23

БН: Динвидди - 26, Кэрролл - 20+13 подборов "Вашингтон" - "Орландо" - 130:103 (37:29, 35:19, 28:35, 30:20)

ВУ: Скотт - 18, Портер - 17

ОМ: Пэйтон - 30+10 передач, Симмонс - 14 "Атланта" - "Даллас" - 112:107 (25:25, 23:28, 31:27, 33:27)

АХ: Шредер - 33, Ильясова - 21

ДМ: Барнс - 22, Новицки - 18 "Бостон" - "Чикаго" - 117:92 (33:31, 27:27, 38:18, 19:16)

БС: Ирвинг - 25, Браун - 20

ЧБ: Портис - 17, Холидэй, Маркканен - по 12 "Майами" - "Нью-Орлеан" - 94:109 (28:27, 25:29, 16:27, 25:26)

МХ: Джонсон - 20, Эллингтон, Драгич - по 13

НО: Кларк - 19, Дэвис - 17, Казинс - 16 "Мемфис" - "Клипперс" - 115:112 (30:33, 33:26, 27:22, 25:31)

МГ: Эванс - 30+11 передач, Газоль М. - 17+15 подборов

ЛК: Риверс - 38, Уилльямс - 36, Джордан - 4+18 подборов "Юта" - "Оклахома" - 89:103 (22:28, 21:19, 21:29, 25:27)

ЮД: Митчелл - 29, Сефолоша, Фэйворс - по 11

ОС: Уэстбрук - 27+10 подборов +10 передач, Джордж - 26 "Голден Стэйт" - "Денвер" - 81:96 (20:22, 21:31, 21:20, 19:23)

ГС: Дюрант - 18, Томпсон - 15

ДН: Харрис - 19, Йокич - 18 "Финикс" - "Миннесота" - 106:115 (24:33, 19:31, 37:22, 26:29)

ФС: Уоррен - 24, Дэниелс - 18, Лень - 8

МТ: Батлер - 32, Уиггинс - 17, Таунс - 16+14 подборов "Лейкерс" - "Портленд" - 92:95 (24:17, 25:27, 21:26, 22:25)

ЛЛ: Кузма, Кларксон - по 18

ПТ: Харклесс - 22, Напьер - 21 "Сакраменто" - "Сан-Антонио" - 99:108 (33:33, 16:29, 27:22, 23:24)

СК: Хилд - 24, Коули-Стайн - 22+11 подборов

СС: Олдридж - 29+10 подборов, Жинобили - 15, Газоль П. - 14+11 подборов +10 передач

Terrikon

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