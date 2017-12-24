НБА: результаты матчей 24 декабря

Тринадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

"Торонто" - "Филадельфия" - 102:86 (27:27, 28:19, 26:17, 21:23)
ТР: Дерозан - 29, Ибака - 17
ФС: Сарич - 17, Эмбиид - 14

"Шарлотт" - "Милуоки" - 111:106 (24:23, 29:31, 28:31, 30:21)
ШХ: Ховард - 21+16 подборов, Уокер - 19
МБ: Миддлтон - 31, Бледсо, Хенсон - по 16

"Индиана" - "Бруклин" - 123:119 ОТ (21:28, 20:29, 39:24, 31:30, 12:8)
ИП: Оладипо - 38, Тернер - 23
БН: Динвидди - 26, Кэрролл - 20+13 подборов

"Вашингтон" - "Орландо" - 130:103 (37:29, 35:19, 28:35, 30:20)
ВУ: Скотт - 18, Портер - 17
ОМ: Пэйтон - 30+10 передач, Симмонс - 14

"Атланта" - "Даллас" - 112:107 (25:25, 23:28, 31:27, 33:27)
АХ: Шредер - 33, Ильясова - 21
ДМ: Барнс - 22, Новицки - 18

"Бостон" - "Чикаго" - 117:92 (33:31, 27:27, 38:18, 19:16)
БС: Ирвинг - 25, Браун - 20
ЧБ: Портис - 17, Холидэй, Маркканен - по 12

"Майами" - "Нью-Орлеан" - 94:109 (28:27, 25:29, 16:27, 25:26)
МХ: Джонсон - 20, Эллингтон, Драгич - по 13
НО: Кларк - 19, Дэвис - 17, Казинс - 16

"Мемфис" - "Клипперс" - 115:112 (30:33, 33:26, 27:22, 25:31)
МГ: Эванс - 30+11 передач, Газоль М. - 17+15 подборов
ЛК: Риверс - 38, Уилльямс - 36, Джордан - 4+18 подборов

"Юта" - "Оклахома" - 89:103 (22:28, 21:19, 21:29, 25:27)
ЮД: Митчелл - 29, Сефолоша, Фэйворс - по 11
ОС: Уэстбрук - 27+10 подборов +10 передач, Джордж - 26

"Голден Стэйт" - "Денвер" - 81:96 (20:22, 21:31, 21:20, 19:23)
ГС: Дюрант - 18, Томпсон - 15
ДН: Харрис - 19, Йокич - 18

"Финикс" - "Миннесота" - 106:115 (24:33, 19:31, 37:22, 26:29)
ФС: Уоррен - 24, Дэниелс - 18, Лень - 8
МТ: Батлер - 32, Уиггинс - 17, Таунс - 16+14 подборов

"Лейкерс" - "Портленд" - 92:95 (24:17, 25:27, 21:26, 22:25)
ЛЛ: Кузма, Кларксон - по 18
ПТ: Харклесс - 22, Напьер - 21

"Сакраменто" - "Сан-Антонио" - 99:108 (33:33, 16:29, 27:22, 23:24)
СК: Хилд - 24, Коули-Стайн - 22+11 подборов
СС: Олдридж - 29+10 подборов, Жинобили - 15, Газоль П. - 14+11 подборов +10 передач


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