Играют все: Тампа не пропускает, Вашингтон и Питтсбург проигрывают всухую. Футбол

Пятнадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2017-12-24. Результаты всех матчей

"Айлендерс" - "Виннипег" - 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Первый хет-трик в карьере 20-летнего Мэттью Барзала принес "Айлендерс" победу над "Виннипегом". Также хет-трик, но ассистов на счету Джордана Эберле. По шайбе в свой актив записали Андерс Ли и Энтони Бовилье.

"Бостон" - "Детройт" - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Дубль Патриса Бержерона помог "Бостону" одолеть "Детройт". К победе своей команды 30-ю сэйвами приложился и голкипер "Брюинз" Туукка Раск. А открыл счет в матче Брэд Маршан.

"Каролина" - "Баффало" - 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Не забивавший 24 матча кряду защитник "Каролины" Джастин Фолк разразился дублем в ворота "Баффало". Победить "Ураганам" также помогли шайбы Себастьяна Ахо и Джордана Стаала. У "Сэйбз" отличились Натан Болье и Земгус Гиргенсонс.

"Флорида" - "Оттава" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Первый в сезоне и 18-й в карьере шатаут Джеймса Реймера помог "Флориде" одолеть "Оттаву" с футбольным счетом. За вратарем "Пантерс" 38 сэйвов. Победную шайбу в ворота соперников отправил Джонатан Юбердо. "Флорида" впервые в сезоне выиграла три матча кряду.

"Питтсбург" - "Анахайм" - 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Ондржей Каше, Рикард Ракелл, Эндрю Кольяно и Кэм Фаулер забивали в ворота действующих обладателей Кубка Стэнли, а голкипер "Дакс" Джон Гибсон, отразив все 29 бросков по воротам, не позволив ни разу отличиться "Питтсбургу". При этом 24-летний американец сделал первый шатаут в сезоне и 13-й в карьере. Это поражение стало для "Пингвинз" 6-м в последних 10-ти матчах.

"Тампа" - "Миннесота" - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

22 сэйва Андрея Василевского помогли "Тампе" нанести поражение "Миннесоте". Этот шатаут стал для россиянина 4-м в сезоне и 8-м в карьере. Свою 24-ю шайбу в сезоне в ворота соперников отправил Никита Кучеров, который продолжает лидировать в списке бомбардиров и снайперов лиги. "Уайлд" трижды пропускали в третьем периоде. Также отличились Дэниел Джирарди и Тайлер Джонсон.

"Рейнджерс" - "Торонто" - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Вернувшийся на лед после сотрясения мозга Остон Мэттьюз забил в ворота "Рейнджерс" и сделал результативную передачу, чем помог "Кленовым листьям" добыть очередные два очка. Успеху команды также поспособствовали шайбы Уильяма Нюландера и Рон Хейнси. У "Рейнджерс" по шайбе в актив записали Джимми Веси и Джей-Ти Миллер.

"Коламбус" - "Филадельфия" - 2:1 ПБ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 30 бросков в течение матча и 3 - в серии буллитов, а "Блю Джекетс" переиграли "Филадельфию". Победный буллит на счету Пьера-Люка Дюбуа. Сет Джонс вывел хозяев площадки вперед в первом периоде, а Иван Проворов восстановил равновесие во втором.

"Эдмонтон" - "Монреаль" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Четвертую победу кряду одержали "Ойлерз". Райан Стром, Коннор Макдэвид, Милан Лучич и Джуджхар Хайра забивали в ворота "Канадиенс", а голкипер "Эдмонтона" Кэм Тальбо сделал 29 сейвов, отпраздновав свою седьмую победу подряд. Три ассиста на счету Леона Драйзайтля.

"Нью-Джерси" - "Чикаго" - 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Вратарь "Девилз" Кори Шнайдер сделал 39 сейвов в поединке с "Блэкхокс", чего вполне хватило для того, чтобы переиграть соперников. Брайан Бойл забросил свою пятую шайбу в шести последних играх. По голу на счету Кайла Палмиери, Павела Захи и Тейлора Холла.

"Аризона" - "Колорадо" - 2:6 (0:0, 1:4, 1:2)

Четыре шайбы "Колорадо", отправленные в ворота "Аризоны" в течение 3-х минут 46-ти секунд второго периода, предопределили исход поединка команд. Они на счету Карла Содерберга, Джей-Ти Комфера, Наиля Якупова и Мэтта Нието. В третьей двадцатиминутке Свен Андригетто отправил в ворота "Койотов" пятую шайбу, а Содерберг сделал дубль.

"Вегас" - "Вашингтон" - 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери сделал 26 сейвов в поединке с "Вашингтоном", чем помог своей команде одержать победу. Этот шатаут стал первым для вратаря в сезоне и 45-м в карьере. Шайбы в ворота "Кэпиталз" отправили Алекс Тах, Оскар Линдберг и Уильям Карлссон.

"Даллас" - "Нэшвилл" - 4:3 ПБ (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Точный бросок Александра Радулова в серии буллитов принес "Далласу" победу над "Нэшвиллом". В основное время матча за "Старз" забивали Тайлер Сегин, Антуан Россель и Мартин Ханзал. В составе "Предаторс" отличились Алексей Емелин, Калле Ярнкрок и Райан Джохансен.

"Сан-Хосе" - "Лос-Анджелес" - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы Маркуса Соренсена и Джо Павелски принесли "Шаркс" победу над конкурентом по Тихоокеанскому дивизиону, а голкипер "Сан-Хосе" Мартин Джонс отразил 28 бросков по воротам своей команды. Это уже второй шатаут вратаря в сезоне и 17-й в карьере.

"Ванкувер" - "Сент-Луис" - 3:1 (0:1, 1:1, 0:1)

Патрик Берглунд, Кайл Бродзяк и Александр Стин забивали в ворота "Ванкувера". РоSSиянин Владимир Тарасенко завершил матч с голевой передачей. Гол престижа за Броком Бозером.