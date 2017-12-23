Кличко, Ломаченко, Усик и Свитолина вошли в топ-100 влиятельных людей Украины
Боксеры Владимир Кличко, Василий Ломаченко и Александр Усик, фехтовальщица Ольга Харлан, теннисистка Элина Свитолина и шахматистка Анна Музычук вошли в рейтинг "100 самых влиятельных украинцев" по версии журнала "Фокус".
Как ни удивительно, большую часть списка составляют политики и чиновники. Наивысшая позиция среди спортсменов - у Владимира Кличко, который в этом году завершил спортивную карьеру. Его составители рейтинга поместили на 74-е место.
Чуть ниже следует коллега Владимира по цеху - Василий Ломаченко (78), на днях признанный лучшим боксером современности по версии по версии Boxing News 24.
Ольга Харлан, регулярно выигрывающая этапы Кубка мира по фехтованию, заняла 88-ю строчку. В последней десятке - чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александр Усик (92), победительница 11 турниров WTA Элина Свитолина (95) и шахматный гроссмейстер Анна Музычук (96).
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23.12.2017 17:57