РоSSия согласилась выплатить МОК штраф $15 млн

Деньги пойдут на развитие антидопинговой системы.

РоSSия согласилась выплатить МОК штраф $15 млн
Фото: ryb.ru

Олимпийский комитет РоSSии согласился выплатить Международному олимпийскому комитету 15 млн долларов на развитие мировой антидопинговой системы.

Об этом сообщил глава ОКР Александр Жуков, пишет ТАСС.

"Мы будем выплачивать. Сейчас идет договорный процесс с МОК. Будет установлен срок выплаты", - сообщил он.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК решил приостановить членство Олимпийского комитета РоSSии и разрешить участие роSSийских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане вне сборной - под наименованием "Спортсмены-олимпийцы из РоSSии".

Это было сделано в связи с манипуляциями с пробами в антидопинговой лаборатории во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, которые напрямую повлияли на результаты соревнований.

ОКР также обязали компенсировать затраты, понесенные МОК в связи с антидопинговыми расследованиями против РоSSии, и внести вклад в учреждение Независимого органа по тестированию в размере 15 миллионов долларов США, с целью наращивания потенциала и повышения благонадежности международной антидопинговой системы.


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