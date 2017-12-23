В Ивано-Франковской области планируют построить стадион для биатлона

Сейчас в Украине есть только одна трасса международного уровня.

Фото: biathlon.com.ua

Ивано-Франковский областной совет в пятницу включил в областной бюджет на 2018 год деньги на строительство стадиона для биатлона. Государство выделяет на него субвенцию в размере 50 млн гривен.

Об этом сообщает местное издание "Курс".

Где именно могу построить стадион, пока не решено. Возможно, это будет "Буковель".

Сейчас в Украине есть только одна трасса, где можно принимать международные соревнования - в селе Сянки Львовской области. Но так как он находится в удаленной местности и не имеет должной инфраструктуры, максимум на что этот комплекс может рассчитывать - это этапы юниорского кубка IBU или юниорского чемпионата Европы. В Чернигове, Сумах, Новояворовске, Тысовце можно проводить только соревнования национального уровня.

По данным Федерации биатлона Украины, сам по себе биатлонный стадион не очень дорогой. Для него необходимы трасса в лесу, временная трибуна, технические помещения и огневой рубеж с мишенями HoRa, Kurvinen, Megalink или подобными. Установка 30-ти электронных мишеней на стадионе обходится в 200 тыс. евро, а весь комплекс будет стоить около 1 млн евро.

Но для проведения международных соревнований этого недостаточно. Нужны ратраки (гусеничные транспортные средства, которые готовят лыжную трассу), боксы для команд, столовые, залы для мероприятий и совещаний, пресс-центр, электростанция, снежные хранилища, снежные пушки. Таким образом, на настоящий биатлонный стадион нужно около 5-6 миллионов евро.