«Динамо» приобрело полузащитника сборной Словении

«Динамо» приобрело полузащитника сборной Словении

Киевское "Динамо" (Киев) и ФК "Копенгаген" (Дания) подписали соглашение о трансфере 24-летнего полузащитника Беньямина Вербича.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского "Динамо".

Контракт рассчитан на пять лет и вступит в силу с января 2018 года.

В нынешнем сезоне футболист был лидером датского клуба - 28 проведенных игр, 11 голов и 7 ассистов.

Отметим, что с 2010 по 2015 годы игрок выступал за ФК "Целье" (также была непродолжительная аренда в "Шампионе"), в 2015 году перешел в "Копенгаген" (Дания). Среди наград отметим два полученных чемпионства в Дании (2015/16, 2016/17) и два Кубка Дании (2015/16, 2016/17).

Добавим, что в составе национальной сборной Словении Вербич выступает с 30 марта 2015 года, проведя 15 матчей (забил 3 мяча).

Как сообщалось, игрока "Динамо" назван лучшим футболистом месяца Украина среди молодежи.




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