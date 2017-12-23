Украинца признали лучшим паралимпийским теннисистом года в мире

Украинца признали лучшим паралимпийским теннисистом года в мире

Лидер национальной паралимпийской сборной команды Украины по настольному теннису, представитель Львовщины Виктор Дидух стал победителем в номинации "Лучший теннисист - паралимпиец 2017" по версии Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Об этом информирует НКСИУ.

На торжественной церемонии Международной федерации настольного тенниса "ITTF Star Awards 2017", которая недавно состоялась в городе Астане (Казахстан), лидер национальной паралимпийской сборной команды Украины по настольному теннису Дидух стал победителем в номинации "Male Para Table Tennis Star" (Звезда паранастильного теннису среди мужчин).

Лучший теннисист - паралимпиец мира 2017 завоевал две "золотые" медали нынешнего чемпионата Европы (лично и в команде), одержал победы в трех турнирах серии "Pro Tour", а также является первым номером мирового рейтинга в своем классе.

Как сообщалось, украинские паралимпийцы завоевали три медали на старте ЧМ по пауэрлифтингу.




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