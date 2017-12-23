Лицом к лицу: Усик и Бриедис 28 декабря встретятся в Риге
В этот день в Hotel Bergs состоится пресс-конференция чемпиона мира по версии WBO в крузервейте украинца Александра Усика и обладателя титула WBC в дивизионе латвийца Майриса Бриедиса перед их запланированным на 27 января поединком в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии.
Кроме обоих боксеров в анонсирующем бой мероприятии также примут участие тренеры бойцов – Сергей Ватаманюк и Сандис Клейн, менеджеры, представляющие интересы боксеров – Александр Красюк и Эл Сиеста, а также один из организаторов турнира – Калле Зауэрланд.
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23.12.2017 14:19
23.12.2017 14:19