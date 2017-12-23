Лионель Месси побил рекорд Герда Мюллера. Футбол

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси превзошел достижение бывшего игрока мюнхенской "Баварии" Герда Мюллера по числу мячей за один клуб из европейских топ-чемпионатов.

Сегодня аргентинец в матче 17-го тура чемпионата Испании забил в ворота мадридского "Реала" с пенальти. Этот мяч стал для него 526-м в составе "гранатово-синих" во всех турнирах. На счету же Мюллера, который защищал цвета "Баварии" с 1964 по 1979 год, 525 голов.

Ранее, напомним, Месси получил приз имени Альфредо Ди Стефано - награду, вручаемую лучшему футболисту Примеры. Номинантов на приз выдвигают читатели газеты Marca, в финальном же голосовании берут участие авторитетные футбольные эксперты Испании. Для Месси эта победа стала уже пятой в карьере, что является рекордом, в то время как у лидера "Реала" Кришитану Роналду их пока четыре.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В «Формуле-1» хотят отказаться от девушек с номерамиВ «Формуле-1» хотят отказаться от девушек с номерами
В Киеве создали еще одну федерацию футболаВ Киеве создали еще одну федерацию футбола
Денис Беринчик выиграл первый титул в профессиональной карьереДенис Беринчик выиграл первый титул в профессиональной карьере
В 2018 году Хэмилтон собирается бороться за титул с Фернандо АлонсоВ 2018 году Хэмилтон собирается бороться за титул с Фернандо Алонсо
В 2020 году Львов будет принимать мировой чемпионат по пулевой стрельбе среди студентовВ 2020 году Львов будет принимать мировой чемпионат по пулевой стрельбе среди студентов
Блок рекламы


Похожие новости
"Динамо" купило игрока сборной Словении. Футбол"Динамо" купило игрока сборной Словении. Футбол
Куман в будущем хотел бы возглавить сборную Нидерландов. ФутболКуман в будущем хотел бы возглавить сборную Нидерландов. Футбол
Индзаги: Приоритет Лацио - вернуться на победный путь. ФутболИндзаги: Приоритет Лацио - вернуться на победный путь. Футбол
СМИ: Шахтер отказал Бешикташу в трансфере Марлоса. ФутболСМИ: Шахтер отказал Бешикташу в трансфере Марлоса. Футбол
Невилл советует Клоппу избавиться от слабых игроков. ФутболНевилл советует Клоппу избавиться от слабых игроков. Футбол
Вальверде: Я бы не называл нас фаворитами Классико. ФутболВальверде: Я бы не называл нас фаворитами Классико. Футбол
Дулуб вернул деньги Черноморцу ради чемпионата Казахстана. ФутболДулуб вернул деньги Черноморцу ради чемпионата Казахстана. Футбол
Шестаков: В Венгрии тренер был лично заинтересован в моих услугах. ФутболШестаков: В Венгрии тренер был лично заинтересован в моих услугах. Футбол
Хомченовский: Хочу остаться в Ягеллонии, но пока не могу сказать. ФутболХомченовский: Хочу остаться в Ягеллонии, но пока не могу сказать. Футбол
Арсен Венгер: Именно такой футбол каждый хотел бы видеть в АПЛАрсен Венгер: Именно такой футбол каждый хотел бы видеть в АПЛ
Последние новости
Подгружаем последние новости