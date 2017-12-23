Лионель Месси побил рекорд Герда Мюллера. Футбол

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси превзошел достижение бывшего игрока мюнхенской "Баварии" Герда Мюллера по числу мячей за один клуб из европейских топ-чемпионатов.

Сегодня аргентинец в матче 17-го тура чемпионата Испании забил в ворота мадридского "Реала" с пенальти. Этот мяч стал для него 526-м в составе "гранатово-синих" во всех турнирах. На счету же Мюллера, который защищал цвета "Баварии" с 1964 по 1979 год, 525 голов.