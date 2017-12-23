НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Напомним, что девять матчей первенства состоялись в НБА. В том числе "Голден Стэйт Уорриорз" одолели "Лос-Анджелес Лейкерс" в домашнем поединке. Игра в Окленде закончилась со счетом 113:106 (27:24, 34:20, 23:28, 29:34) в пользу хозяев паркета. В составе "воинов" самым результативным стал Кевин Дюрэнт, набравший 33 очка, также дабл-даблы оформили его партнеры по команде Джордан Белл (20 очков + 10 подборов) и Дрэймонд Грин (13 очков + 11 подборов). "Голден Стэйт" одержал 11-ю победу подряд.


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