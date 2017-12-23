Греческий клуб готов заплатить за Дениса Бойко 1 миллион евро

Греческий клуб готов заплатить за Дениса Бойко 1 миллион евро

Экс-голкипер "Днепра" Денис Бойко может сменить чемпионат и перебраться из Турции в Грецию. В услугах украинского голкипера заинтересован греческий клуб ПАОК.

Об этом информирует ресурс Fanatik.

Напомним, "Бешикташ" выставил Дениса Бойко на трансфер, и теперь рассматривает предложения от других клубов относительно перехода украинца. Ранее сообщалось, что пригласить Бойко хотел "Шахтер", однако руководство донецкого клуба отрицает такой вариант.

Уточняется, что ПАОК готов выложить один миллион евро за Дениса Бойко, который имел крайне мало игровой практики в "Бешикташе". В декабре украинский голкипер впервые за сезон попал в заявку на поединок чемпионата Турции.

Интересно, что ПАОК интересовался Бойко еще в августе, но тогда трансфер сторонам осуществить не удалось.




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