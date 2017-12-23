Куман в будущем хотел бы возглавить сборную Нидерландов. Футбол

Голландский тренер Рональд Куман рассказал, что хотел бы занять вакантный пост наставника сборной Нидерландов. Последней командой голландского специалиста был английский «Эвертон», откуда он был уволен в октябре.

«Всегда признавал, что работа со сборной Нидерландов — это то, к чему я стремлюсь, - цитирует Кумана De Telegraaf. - Знаю, что моё имя часто упоминается в качестве кандидата на пост наставника национальной команды, но пока из Федерации футбола Нидерландов со мной по этому поводу никто не связывался.

Мне поступали предложения и всё ещё поступают, но после стольких лет тренерской деятельности у меня сложились личные предпочтения. Честно признаюсь, что сборная Нидерландов в их числе. Однако сейчас этот вопрос не на повестке дня, пока буду сохранять дистанцию от футбола».

Напомним, что пост главного тренера сборной Нидерландов остаётся свободным после того, как его в ноябре покинул Дик Адвокаат.




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