Индзаги: Приоритет Лацио - вернуться на победный путь. Футбол

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги - о предстоящем матче 18-го тура итальянской Серии А с «Кротоне» и способностях полузащитника римской команды Сергея Милинкович-Савича.

«Приоритет «Лацио» — вернуться на победный путь, потому что мы уже долгое время не можем выиграть дома. Мы можем это сделать, но «Кротоне» приедет сюда, чтобы сыграть в свою игру и набрать очки.

Напряжённый календарь из-за Кубка Италии — это новый фактор, и мы адаптируемся к нему. Мы рады этому, хотя это означает, что мы проведём меньше времени с нашими семьями.

Милинкович-Савич интересен ПСЖ? Ему 22 года, у него всё складывается здорово, поэтому вполне нормально, что он привлекает внимание. Мы говорим о молодом игроке, обладающем и техникой, и хорошими физическими данными, в то время как другим футболистам очень часто одной из этих характеристик не хватает. Милинкович-Савича высоко ценят, и я надеюсь, что он станет даже лучше, чем Погба, который тоже, безусловно, входит в число лучших футболистов», — цитирует Индзаги Football Italia.