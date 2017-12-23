СМИ: Шахтер отказал Бешикташу в трансфере Марлоса. Футбол
По информации издания Fanatik, «Шахтер» ответил «Бешикташу» отказом на запрос о переходе полузащитника Марлоса.
Руководство донецкого клуба приняло такое решение после разговора с главным тренером «горняков» Паулу Фонсекой. Больше «Бешикташ» не будет принимать попыток приобрести игрока.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов предложить своему футболисту более выгодные финансовые условия, чтобы тот остался в клубе. Дончане согласны поднять зарплату Марлоса до 3,1 миллионов евро за сезон. На данный момент таким окладом в «Шахтере» может похвастаться лишь Тайсон, переподписавший контракт минувшей весной.
Напомним, что Марлос перешел в «Шахтер» в 2014 году. В нынешнем сезоне полузащитник оформил 11 голов и 6 результативных передач в 26 матчах во всех турнирах.
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