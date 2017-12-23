Инсинье: Игуаин должен уважать своих бывших одноклубников

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рассказал, как отреагировал на празднование Гонсало Игуаином гола в матче неаполитанцев с «Ювентусом».

Напомним, что Игуаин провел в Неаполе три сезона и за это время забил 91 мяч в 146 поединках. Летом 2016-го аргентинский нападающий перешел в «Ювентус», а за его трансфер туринский клуб заплатил 90 миллионов евро.

«Нельзя говорить то, что я сказал Игуаину, но он понял меня. Я был разочарован. Он играл в «Наполи» три года, но затем сделал выбор, который сделал. Игуаин забил нам в Турине в прошлом сезоне и не праздновал. То же самое было в Неаполе год назад, но он сделал это в нынешнем чемпионате.

Игуаин должен уважать своих бывших одноклубников. Он утверждает, что является нашим другом и отправляет текстовые сообщения некоторым из нас перед игрой, а потом празднует гол перед нами. Это отсутствие уважения», — приводит слова Инсинье Gazzetta dello Sport.


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