Невилл советует Клоппу избавиться от слабых игроков. Футбол

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал ничью в матче 19-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» (3:3).

«Советую Клоппу избавиться от слабых игроков. Пеп Гвардиола в прошлом сезоне купил Клаудио Браво за большие деньги. Тот был недостаточно хорош и не смог приспособиться к Премьер-лиге. Пеп убрал его из основы. Эдерсон пришёл этим летом и выглядит фантастически. Центральные защитники были недостаточно хороши, Пеп избавился от них, потратил 130 млн фунтов на трёх новых и разобрался с проблемой.

«Красным» тоже нужно разобраться со своими проблемами, и Юрген Клопп — единственный, кто может это сделать. Я бы сказал, что это самая сложная часть работы тренера футбольной команды, но в будущем она может принести огромные плоды. Сейчас «Ливерпуль» фантастически играет атаке, и если он улучшит свою защитную линию, то у клуба появится реальный шанс добиться успеха.

Голкиперы Симон Миньоле и Лорис Кариус, левые защитники Джеймс Милнер, Эндрю Робертсон и Альберто Морено. Можете ли Клопп доверять им в самых важных играх?», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.


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