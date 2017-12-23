Из-за нарушения антидопинговых правил к Олимпиаде не допущено уже 47 россиян.

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Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал еще 11 роSSийских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОК.

"11 спортсменов не имеют права на аккредитацию в любом качестве для участия в следующих Играх Олимпиады и Олимпийских зимних играх", - говорится в сообщении.

Пожизненно дисквалификано: лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова, конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов, бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, хоккеистки Татьяна Бурынь и Анна Щукина.

Отмечается, что результаты этих дисквалифицированных спортсменов аннулировали.

Напомним, роSSийских спортсменов начали дисквалифицировать после публикации доклада Ричарда Макларена о массовом использовании допинга в РоSSии. В расследовании говорилось, что около тысячи роSSийских спортсменов систематически нарушали антидопинговые правила в период с 2012 по 2014 годы. По данным Макларена, "грязные" допинг-пробы сборной РоSSии подменяли на "чистые" при участии министерства спорта и при активном содействии ФСБ.

Также из-за нарушения антидопинговых правил МОК определил особые правила экипировки россиян на Олимпиаде-2018.