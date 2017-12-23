Моуринью: Есть группа команд, которых наказали подобным календарем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед выездным матчем 19-го тура АПЛ с «Лестером» раскритиковал календарь команды.

«Сейчас «Лестер» идёт хорошо, они в хорошем положении в таблице, без каких либо проблем. Они вполне могут попасть в Лигу Европы в этом сезоне. Они ничуть не хуже других претендентов.

Феноменальный сезоне в 2016-м и отрыв от всех претендентов — это не то же самое, что просто хороший сезон. Ожидания после того чемпионства от «лис» стали выше, но им будет очень сложно добиться такого же невероятного успеха.

Четыре матча за десять дней? Мы не единственная команда в такой ситуации. Есть и другие, например, тот же «Лестер». Мы провели простое исследование и пришли к выводу, что есть действительно большая разница между календарями разных клубов АПЛ в эти дни. Очевидно, есть группа привилегированных клубов, а есть группа команд, которых наказали подобным календарём. Ещё есть группа клубов с календарём средней сложности, в которой я бы и хотел оказаться. Знаю, что мою команду никогда бы не включили в число привилегированных, но хотелось бы оказаться хотя бы в средней группе», — цитирует Моуринью FourFourTwo.