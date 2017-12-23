В Формулу-1 возвращается ее лучший конструктор

Великий автомобильный конструктор, отец побед и титулов Red Bull Эдриан Ньюи возвращается к полноценной работе в Формуле-1. Четыре года назад он переключился на другие проекты, потом частично вернулся. И вот вновь полностью вовлечен в новый проект Red Bull.

Сам Ньюи комментирует свой шаг так:

"С марта и до начала следующего года я вернусь на полный рабочий день в Формуле-1. В последние несколько лет я посвятил себя немного другим вещам. Мне казалось, что мне это нужно. Сейчас мы ломаем голову над новыми правилами, новым техническим регламентом. То, что говорят правила и что они подразумевают, не всегда является одним и тем же".




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