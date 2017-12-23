Вальверде: Я бы не называл нас фаворитами Классико. Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 17-го тура Ла Лиги с «Реалом».

«Не думаю, что мы фавориты этого поединка. В таких матчах турнирная таблица, наверное, играет наименьшую роль, потому что это особенные игры. Будет огромное напряжение между командами. Фактор своего поля также очень важен. Поэтому я бы не называл нас фаворитами.

Грядущее класико однозначно не будет определяющим в чемпионской гонке. О том, что будет дальше, мы будем думать только по завершении матча. Нет смысла рассуждать, что случится, если мы победим, сыграем вничью или проиграем до того, как матч закончится. Не стоит забывать, что впереди еще долгий путь.

Чемпионский коридор для «Реала»? Какое-то время назад чемпионский коридор символизировал признание футболистов друг к другу. Он не имел отношения к СМИ, которые сейчас запятнали его. Мы с уважением относимся ко всем достижениям «Реала» в этом году, но не будем устраивать им коридор почета», – сказал Вальверде.


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