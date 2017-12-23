Шестаков: В Венгрии тренер был лично заинтересован в моих услугах. Футбол
Теперь уже экс-футболист "Олимпика" Сергей Шестаков прокомментировал свой уход из донецкого клуба и подписание контракта с венгерским "Диошдьером".
- У меня было несколько предложений - в Украине, Греции и Венгрии. Я выбирал. Больше всего понравилось то, что в Венгрии в моих услугах был заинтересован тренер, он сам просил за меня, говорил, что я нравлюсь ему как футболист. Я посмотрел досье тренера - он раньше играл в Бундеслиге с Ворониным.
Полетели туда, я посмотрел на клуб и принял решение остаться там. Команда интересная, добротная. Реконструируется хороший стадион на 15 тысяч. На базе три настоящих поля и два искусственных. Есть все для работы с футболистами, - сказал Шестаков "Футбол NEWS".
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23.12.2017 14:14