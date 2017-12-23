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2017-12-23
Серия А: "Болонья" обыграла "Кьево", несмотря на игру в меньшинстве
"Болонья" в гостях победила "Кьево" со счетом 3:2 в матче 18-го тура чемпионата Италии.
Гости на время поднялись на 9-е место в турнирной таблице.
Фото: bolognafc.it
Победу "Болонье" принес гол Маттиа Дестро на 90-й минуте встречи.
Отметим, что с 81-й минуты команда играла в меньшинстве после удаления Андреа Поли за вторую желтую карточку.
"Кьево" – "Болонья" – 2:3 (1:1)
Голы: Дестро, 4 (0:1). Инглезе, 32 (1:1). Верди, 50 (1:2). Каччаторе, 85 (2:2). Дестро, 90 (2:3).
"Кьево": Соррентино, Гамберини, Томович, Каччаторе, Ярошиньски, Бирса, Хетемай (Стемпиньски, 83), Радованович, Бастьен (Гарритано, 69), Инглезе, Пуччарелли (Пеллиссьер, 63).
"Болонья": Миранте, Мбай (Торосидис, 71), Гонсалес, Хеландер, Масина, Поли, Верди (Донса, 83), Пульгар, Надь, Дестро, Крейчи (Майетта, 59).
Предупреждения: Поли, 60. Ярошиньски, 73. Томович, 77.
Удаление: Поли (Болонья), 81.
Судья: Манганьелло.
22 декабря. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.
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