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Серия А: "Болонья" обыграла "Кьево", несмотря на игру в меньшинстве "Болонья" в гостях победила "Кьево" со счетом 3:2 в матче 18-го тура чемпионата Италии. Гости на время поднялись на 9-е место в турнирной таблице. Фото: bolognafc.it Победу "Болонье" принес гол Маттиа Дестро на 90-й минуте встречи. Отметим, что с 81-й минуты команда играла в меньшинстве после удаления Андреа Поли за вторую желтую карточку. "Кьево" – "Болонья" – 2:3 (1:1) Голы: Дестро, 4 (0:1). Инглезе, 32 (1:1). Верди, 50 (1:2). Каччаторе, 85 (2:2). Дестро, 90 (2:3). "Кьево": Соррентино, Гамберини, Томович, Каччаторе, Ярошиньски, Бирса, Хетемай (Стемпиньски, 83), Радованович, Бастьен (Гарритано, 69), Инглезе, Пуччарелли (Пеллиссьер, 63). "Болонья": Миранте, Мбай (Торосидис, 71), Гонсалес, Хеландер, Масина, Поли, Верди (Донса, 83), Пульгар, Надь, Дестро, Крейчи (Майетта, 59). Предупреждения: Поли, 60. Ярошиньски, 73. Томович, 77. Удаление: Поли (Болонья), 81. Судья: Манганьелло. 22 декабря. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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