Диего Симеоне: Это был равный и тяжелый матч

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Эспаньола» (0:1) в 17-м туре чемпионата Испании .

«По игре было видно, что команда, которая допустит ошибку первой, проиграет. Это был равный и тяжёлый матч, мы ошиблись, а они — нет, поэтому мы проиграли. «Эспаньол» сыграл тактически грамотно. В целом матч получился хорошим.

Первое поражение после серии из 20 беспроигрышных матчей — это всегда шаг вперёд, а не назад. Надеюсь, что в следующий раз мы также проиграем лишь спустя 20 матчей.

Буду ли я смотреть сегодняшнее Класико? Разумеется, нет, мне больше интересен матч «Валенсия» – «Вильярреал», это точно», — приводит слова Симеоне AS.