Арсен Венгер: Именно такой футбол каждый хотел бы видеть в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:3). Напомним, что «Ливерпуль» вел 2:0 до середины второго тайма, а затем «Арсенал» за несколько минут сделал счет 3:2, после чего мерсисайдцы сумели забить еще раз.

«Кому интересно смотреть на скучные нули на табло? Надо отдавать должное созидательному футболу. Когда нет ударов по воротам, защитники получают похвалу, но это не то, чего хотят видеть зрители. Это был фантастический матч. Очень жаль, что мы не выиграли, но команды порадовали болельщиков ярким зрелищем. Именно такой футбол каждый хотел бы видеть в Премьер-лиге.

Ребята знали, насколько резвая у «Ливерпуля» атака, и, возможно, при подготовке к матчу следует уделять особое внимание подобным аспектам, но, с другой стороны, есть риск отнестись к соперникам с излишней опаской. В первом тайме страх сковывал игроков «Арсенала», и мы не могли показать свой уровень. После перерыва нам удалось выступить так, как мы умеем.

Здорово, что мы не сдавались, несмотря на трудности. Команда продемонстрировала фантастический дух, и я горжусь своими игроками. Мы смогли собраться, но хочу, чтобы команда понимала: такой футбол нужно показывать со стартового свистка», — приводит слова французского специалиста BBC.


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