Смалийчук: Агрессивной трансферной политики зимой у Карпат не будет. Футбол

Вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук - о работе тренерского штаба команды и будущем кадровом усилении.

«Мы ничего не будем менять сейчас в тренерском штабе. Этот молодой украино-аргентинский дуэт Бойчишина и Друди нашел общий язык, а главное – у каждого из них есть огромное желание работать, поднять команду и проявить себя. Но с Дарио Друди никто не снимал полномочий, он продолжает оставаться исполнительным директором, то есть отвечает за весь футбол в клубе, а не только за первую команду. Хватит ли ему сил на два фронта? Дарио с утра до ночи работает на базе, если надо, то будет там жить.

И все же, мы готовим усиления для тренерского штаба. Первый – тренер по физподготовке. Второй – это специалист с европейским опытом, который индивидуально работать с группой атаки.

Критика Дарио Друди? Я бы хотел, чтобы эксперты, которые его критикуют, посмотрели на себя в зеркало и спросили: «А что я лично сделал для развития украинского футбола?». Посмотрим через пять лет, где будет Друди, а где будут эти эксперты. Футбольная история показывает, что несправедливая критика возвращается бумерангом. Вспомните хотя бы Гари Невилла, который в качестве эксперта критиковал всех вокруг, а когда стал тренером «Валенсии», то выиграл лишь 3 из 16 матчей, после чего был уволен.

Усиление состава? Агрессивной трансферной политики зимой не будет. Возможны точечные усиления. Но однозначно мы будем двигаться в сторону омоложения состава. По трем игрокам есть предложения на покупку от других клубов, но нас не удовлетворяют их суммы. Сейчас мы никого не продаем», - рассказал Смалийчук.