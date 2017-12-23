Клопп: Ливерпуль показал футбол, который должен был привести к победе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча 19-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:3). Напомним, что «Ливерпуль» вел 2:0 до середины второго тайма, а затем «Арсенал» за несколько минут сделал счет 3:2, после чего мерсисайдцы сумели забить еще раз.

«Трудно объяснить такой результат, ведь мы должны были вести 3:0, 4:0 или даже 5:0 к тому моменту, как пропустили первый гол. Ощущения очень странные.

Во втором пропущенном голе Миньоле не смог просчитать траекторию полёта мяча. Ему было бы проще, если бы он выставил вторую руку, но теперь уже ничего не исправишь. Не нужно делать из этого что-то большее, чем есть на самом деле. Гол не вытекал из логики игры, но мы пропустили. Оборона — это командная работа. Сегодня были индивидуальные ошибки, и это не радует.

Тем не менее «Ливерпуль» показал футбол, который должен был привести к победе. Мы постоянно выглядим лучше соперников на поле, когда случаются ничьи. Надо не терять то хорошее, что у нас есть, и работать над недостатками. И нужно злиться на самих себя, а не расстраиваться и не начинать в себе сомневаться. Мы смогли выправить положение и забили третий гол.

Очко — это минимум, который мы заслужили. Когда играешь вничью с «Арсеналом» на его поле, обычно это положительный результат, но на сей раз мне нужно время, чтобы всё переварить. Трёх голов на «Эмирейтс» должно быть достаточно для успеха. И мы большую часть времени неплохо оборонялись, не давали свободного пространства хозяевам. Когда соперник отыгрывает два гола, приходится тяжело, но нам нужно научиться лучше справляться с подобными ситуациями», — приводит слова Клоппа Sky Sports.


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