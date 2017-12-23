ФИФА изучает данные ВАДА о допинге в РоSSии. Футбол

ФИФА в настоящее время изучает данные от ВАДА (Всемирного антидопингово агентства) по поводу допинга в РоSSии, после чего свяжется с РоSSийским футбольным союзом.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола обратилась в ВАДА с просьбой о предоставлении ей новой информации о допинг-пробах роSSийских спортсменов в приоритетном порядке. В ФИФА рассчитывают как можно скорее поставить точку в расследовании в отношении ряда роSSийских футболистов, которые подозреваются в применении допинга, учитывая приближение чемпионата мира — 2018 в РоSSии. Сообщалось, что речь идёт о 34 игроках, 23 из которых входили в заявку сборной РоSSии на ЧМ-2014. Информатор ВАДА Григорий Родченков отмечал, что у него есть доказательства нарушений с их стороны.

«Мы можем подтвердить, что РФС связался с ФИФА по поводу информации, предоставленной недавно ВАДА в связи с допинговым расследованием в РоSSии. ФИФА в настоящее время исследует все данные, полученные от ВАДА, и свяжется с РФС в надлежащее время», — сообщили в ФИФА.

Накануне РоSSийский футбольный союз сообщил, что проведёт собственное расследование соревновательного допинг-контроля в чемпионате РоSSии с 2012 по 2015 год.


Terrikon со ссылкой на "Чемпионат"


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