НХЛ: Филадельфия рискует и проигрывает, Вашингтон - лидер Столичного дивизиона

Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2017-12-23. Результаты всех матчей

"Баффало" - "Филадельфия" - 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)

Дубль Джека Айкела помог "Баффало" обыграть "Филадельфию". Причем, 21-летний форвард уложился в 1 минуту и 3 секунды, забросив обе шайбы в пустые ворота соперников. Также в составе "Сэйбрз" отличились Райан О`Райли и Эвандер Кейн. У "Филадельфии" спасти матч пытались Майкл Раффл и Шейн Готисбир.

"Флорида" - "Миннесота" - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Джонатан Юбердо дважды отличился в третьем периоде поединка с "Миннесотой", а между этими событиями победную шайбу в ворота "Уайлдз" отправил Коннор Брикли. Виктор Трочек открыл счет в матче, а в составе гостей забивали Райан Сутер и Дэниел Уинник.

"Калгари" - "Монреаль" - 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

"Калгари" едва не сподобился на красивый камбэк, но отыграть все 3 пропущенные шайбы "Флеймс" не удалось. Байрон Фрейз, Николя Делорье и Брендан Галлахер забивали в составе гостей, а Майкл Ферланд и Мэттью Ткачук сократили отставание до минимума.

"Аризона" - "Вашингтон" - 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Поражение в овертайме от "Аризоны" все равно вывело "Вашингтон" на первое место в Столичном дивизионе. Ти-Джей Оши и Евгений Кузнецов дважды выводили "Кэпиталз" вперед, а Кристиан Дворак и Кристиан Фишер восстанавливали равновесие. Победу "Койотиз" принес точный бросок Клейтона Келлера на 5-й минуте овертайма.