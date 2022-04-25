Дмитрий Дубилет намерен избавить Украину от зависимости от роSSийских IT-продуктов

В Украине существует серьезная зависимость от роSSийских ИТ-продуктов, пишет fintech-предприниматель и один из соучредителей monobank Дмитрий Дубилет.

Дмитрий Дубилет намерен избавить Украину от зависимости от роSSийских IT-продуктов

Он считает, что после войны украинский бизнес будет готов избавиться от таких продуктов и заявляет, что хочет создать для украинских компаний «достойную и очевидную альтернативу».

Дубилет пригласил украинские продуктовые компании рассмотреть возможность партнерства. По его словам, партнерство может заключаться в том, чтобы «в той или иной форме объединиться в единый бизнес».

Дубилет полагает, что такое предложение приведет к win-win партнерству, и благодаря синергии и масштабности доля продуктовой компании-партнера в новом бизнесе будет стоить больше, чем ее отдельный бизнес.

Какие секторы и функционал

Дубилет приводит перечень возможных сфер, но очевидно он не является исчерпывающим.

  • Автоматизация торговли
  • Рестораны / Бары
  • Гостиницы
  • Медицина
  • Ювелиры
  • Спортклубы
  • Салоны красоты
  • Ремонт / Автозапчасти

По функционалу он наметил такие направления как:

  • Бухгалтерский и налоговый учет, налоговая отчетность
  • Управление запасами и складами
  • Управление финансами
  • Управление производственными ресурсами
  • Управление закупками
  • Управление персоналом и расчет ЗП
  • CRM

Предприниматель призывает обращаться потенциальных партнеров по адресу itfight4ukraine@gmail.com.

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