Дмитрий Дубилет намерен избавить Украину от зависимости от роSSийских IT-продуктов
В Украине существует серьезная зависимость от роSSийских ИТ-продуктов, пишет fintech-предприниматель и один из соучредителей monobank Дмитрий Дубилет.
Он считает, что после войны украинский бизнес будет готов избавиться от таких продуктов и заявляет, что хочет создать для украинских компаний «достойную и очевидную альтернативу».
Дубилет пригласил украинские продуктовые компании рассмотреть возможность партнерства. По его словам, партнерство может заключаться в том, чтобы «в той или иной форме объединиться в единый бизнес».
Дубилет полагает, что такое предложение приведет к win-win партнерству, и благодаря синергии и масштабности доля продуктовой компании-партнера в новом бизнесе будет стоить больше, чем ее отдельный бизнес.
Какие секторы и функционал
Дубилет приводит перечень возможных сфер, но очевидно он не является исчерпывающим.
- Автоматизация торговли
- Рестораны / Бары
- Гостиницы
- Медицина
- Ювелиры
- Спортклубы
- Салоны красоты
- Ремонт / Автозапчасти
По функционалу он наметил такие направления как:
- Бухгалтерский и налоговый учет, налоговая отчетность
- Управление запасами и складами
- Управление финансами
- Управление производственными ресурсами
- Управление закупками
- Управление персоналом и расчет ЗП
- CRM
Предприниматель призывает обращаться потенциальных партнеров по адресу itfight4ukraine@gmail.com.