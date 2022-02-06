Иконка Google Chrome получит первый редизайн за 8 лет и вариации для разных ОС

Иконка Google Chrome получит первый редизайн за 8 лет и вариации для разных ОС

Впервые за 8 лет Google решила провести очередную корректировку внешнего вида иконки браузера Chrome. Это потребовалось, чтобы обеспечить «соответствие более современному представлению бренда Google» — значки браузера будут иметь некоторые отличия для каждой операционной системы.

Источник изображений: 9to5google.com

Первый редизайн значка Chrome был проведён в 2011 году — он был изрядно уплощён и сохранил лишь отдалённое сходство с первоначальной объёмной версией образца 2008 года. Три года спустя была произведена повторная модернизация, после которой цвета лишились градиентов, а композиция окончательно обрела плоский вид.

Иконка Google Chrome получит первый редизайн за 8 лет и вариации для разных ОС

В очередной итерации компания продолжает следовать заданным ранее трендам: на разноцветных участках внешнего кольца больше нет теней — их сменили едва заметные градиенты, которые обеспечивают более высокую сочетаемость цветов на границах, в особенности между зелёным и красным. Немного изменились пропорции элементов, а цвета стали более яркими.

Иконка Google Chrome получит первый редизайн за 8 лет и вариации для разных ОС

Отличительной особенностью нового редизайна стала адаптация иконки для разных ОС. Компания хочет, чтобы логотип браузера оставался узнаваемым в каждом окружении, но и не выбивался среди других значков. К примеру, на macOS иконка преимущественно сохранила исполнение, но обрела чуть объёмную форму. Предварительные версии теперь обозначаются синей лентой в левом верхнем углу.

Иконка Google Chrome получит первый редизайн за 8 лет и вариации для разных ОС

Наиболее приближённым к базовому варианту стало исполнение иконки Google Chrome для платформ Windows 10 и 11. Подобным образом она выглядит и в версии для ChromeOS за тем исключением, что цвета стали ещё ярче, а градиенты пропали совсем.

Иконка Google Chrome получит первый редизайн за 8 лет и вариации для разных ОС

В базовом начертании она представлена и в версии для iOS, а для предварительных сборок было принято решение полностью переделать иконку, сделав её более похожей на инженерный чертёж.

Иконка Google Chrome получит первый редизайн за 8 лет и вариации для разных ОС

Обновлённые иконки браузера Google Chrome уже появились в сегодняшних сборках экспериментального канала Canary, после чего они постепенно будут добавляться в другие предварительные версии браузера. А финальный релиз нового оформления намечен на конец марта — одновременно с выходом Chrome 100.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Chrome для Android будет запрашивать подтверждение перед закрытием всех вкладокChrome для Android будет запрашивать подтверждение перед закрытием всех вкладок
NVIDIA выпустила обновление безопасности для видеокарт серии KeplerNVIDIA выпустила обновление безопасности для видеокарт серии Kepler
Microsoft анонсировала изменения в программе предварительной оценки Windows 11Microsoft анонсировала изменения в программе предварительной оценки Windows 11
Иконка Google Chrome получит первый редизайн за 8 лет и вариации для разных ОСИконка Google Chrome получит первый редизайн за 8 лет и вариации для разных ОС
Блок рекламы


Похожие новости
Chrome для Android будет запрашивать подтверждение перед закрытием всех вкладокChrome для Android будет запрашивать подтверждение перед закрытием всех вкладок
Недавнее обновление нарушает работоспособность браузера Google Chrome для iOSНедавнее обновление нарушает работоспособность браузера Google Chrome для iOS
Google назвала Chrome OS самой быстрорастущей операционной системой в миреGoogle назвала Chrome OS самой быстрорастущей операционной системой в мире
Google похоронила панель Google Toolbar для Internet Explorer спустя 21 год после запускаGoogle похоронила панель Google Toolbar для Internet Explorer спустя 21 год после запуска
Скрытые функции браузера Google Chrome, о которых не знают многие пользователиСкрытые функции браузера Google Chrome, о которых не знают многие пользователи
Настольная версия Google Chrome позволит создавать и редактировать скриншоты прямо в браузереНастольная версия Google Chrome позволит создавать и редактировать скриншоты прямо в браузере
Энтузиаст установил магазин Google Play Маркет в Windows 11Энтузиаст установил магазин Google Play Маркет в Windows 11
Google прекратила поддержку своего поисковика в браузере Internet ExplorerGoogle прекратила поддержку своего поисковика в браузере Internet Explorer
Google обновила дизайн Chrome для соответствия стилю Windows 11Google обновила дизайн Chrome для соответствия стилю Windows 11
Google тестирует в Chrome «умную» группировку посещаемых страниц по темамGoogle тестирует в Chrome «умную» группировку посещаемых страниц по темам
Последние новости
Подгружаем последние новости