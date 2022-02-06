Иконка Google Chrome получит первый редизайн за 8 лет и вариации для разных ОС

Впервые за 8 лет Google решила провести очередную корректировку внешнего вида иконки браузера Chrome . Это потребовалось, чтобы обеспечить «соответствие более современному представлению бренда Google» — значки браузера будут иметь некоторые отличия для каждой операционной системы.

Источник изображений: 9to5google.com

Первый редизайн значка Chrome был проведён в 2011 году — он был изрядно уплощён и сохранил лишь отдалённое сходство с первоначальной объёмной версией образца 2008 года. Три года спустя была произведена повторная модернизация, после которой цвета лишились градиентов, а композиция окончательно обрела плоский вид.

В очередной итерации компания продолжает следовать заданным ранее трендам: на разноцветных участках внешнего кольца больше нет теней — их сменили едва заметные градиенты, которые обеспечивают более высокую сочетаемость цветов на границах, в особенности между зелёным и красным. Немного изменились пропорции элементов, а цвета стали более яркими.

Отличительной особенностью нового редизайна стала адаптация иконки для разных ОС. Компания хочет, чтобы логотип браузера оставался узнаваемым в каждом окружении, но и не выбивался среди других значков. К примеру, на macOS иконка преимущественно сохранила исполнение, но обрела чуть объёмную форму. Предварительные версии теперь обозначаются синей лентой в левом верхнем углу.

Наиболее приближённым к базовому варианту стало исполнение иконки Google Chrome для платформ Windows 10 и 11. Подобным образом она выглядит и в версии для ChromeOS за тем исключением, что цвета стали ещё ярче, а градиенты пропали совсем.

В базовом начертании она представлена и в версии для iOS , а для предварительных сборок было принято решение полностью переделать иконку, сделав её более похожей на инженерный чертёж.

Обновлённые иконки браузера Google Chrome уже появились в сегодняшних сборках экспериментального канала Canary, после чего они постепенно будут добавляться в другие предварительные версии браузера. А финальный релиз нового оформления намечен на конец марта — одновременно с выходом Chrome 100.



