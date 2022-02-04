Microsoft анонсировала изменения в программе предварительной оценки Windows 11

Microsoft анонсировала изменения в программе предварительной оценки Windows 11

На этой неделе Microsoft объявила о некоторых изменениях в программе Windows Insider, которые коснутся пользователей тестовых сборок Windows 11 на каналах Dev и Beta. В будущем оба канала станут частью «активной ветки разработки», но будут использоваться для тестирования разных функций.

Источник изображения: Windows Central

В сообщении сказано, что в дальнейшем Microsoft будет рассматривать канал Dev в качестве площадки для тестирования экспериментальных функций. Помимо прочего, его планируется использовать для тестирования функций, часть которых не появится в стабильных сборках операционной системы.

Участники инсайдерской программы будут разделены следующим образом:

  • Канал Dev — для долгосрочной разработки функций, которые могут никогда не быть выпущены в массы. Microsoft будет использовать канал для тестирования разных концепций и сбора отзывов.
  • Канал Beta — для тестирования функций и возможностей, приближенных к тем, что Microsoft планирует интегрировать в стабильные сборки ОС.
  • Канал Release Preview — лучшее место для ознакомления с нововведениями, которые в скором времени станут доступны обычным пользователям.

В сообщении отмечается, что в раннем доступе инсайдерам могут быть доступны разные варианты одних и тех же функций. Кроме того, у части участников программы предварительной оценки некоторые тестовые функции вообще могут быть отключены. В это же время канал Beta будет сосредоточен на более широком тестировании функций, которые Microsoft планирует довести до потребителей. Это означает, что инсайдерам на канале Beta не будут доступны экспериментальные функции.

Microsoft также сообщила, что в дальнейшем некоторые новые функции и возможности будут доставляться инсайдерам отдельными пакетами, а не вместе с полноценными сборками ОС. При этом основные изменения платформы будут по-прежнему вноситься в новые сборки. Ожидается, что эти изменения помогут Microsoft оптимизировать процесс сбора отзывов и реагирования на них.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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