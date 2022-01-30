Chrome для Android будет запрашивать подтверждение перед закрытием всех вкладок

Chrome для Android будет запрашивать подтверждение перед закрытием всех вкладок

На канале Canary, где публикуются предварительные сборки браузера Chrome для Android, в версии Chrome 100 была обнаружена дополнительная настройка «close all tabs modal dialog» — «модальное диалоговое окно при закрытии всех вкладок».

Источник изображения: Deepanker Verma / pixabay.com

Функция может оказаться полезной для тех, кто не так часто утруждает себя закрытием вкладок в мобильном браузере: если закрывать их сразу помногу, то есть вероятность потерять какую-нибудь полезную информацию или больше не вернуться на сайт, который мог бы пригодиться в будущем. В таком случае придётся разбираться с историей посещённых страниц.

С десктопными версиями Chrome всё намного проще — можно закрыть окно целиком вместе со всеми вкладками, и при последующем запуске браузера вся драгоценная коллекция снова откроется, и нужная информация едва ли пострадает. В мобильной версии всё несколько сложнее: на Android кнопка закрытия всех вкладок расположена достаточно близко к другим командам, и её можно нажать по неосторожности.

Сборки браузера Chrome на канале Canary традиционно нестабильны, потому что здесь разработчик тестирует новые функции, и работа такого приложения может быть непредсказуемой. Неготовым к этому пользователям рекомендуется дождаться хотя бы бета-версии Chrome 100 а ещё лучше — официального релиза. С другой стороны, не все нововведения Canary попадают в финальную версию продукта, и нет никакой ясности относительно подтверждения при закрытии всех вкладок. Если она всё-таки попадёт в релиз, то разработчик может её сделать активной по умолчанию, и дополнительные настройки открывать не потребуется.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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Chrome для Android будет запрашивать подтверждение перед закрытием всех вкладокChrome для Android будет запрашивать подтверждение перед закрытием всех вкладок
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