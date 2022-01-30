Chrome для Android будет запрашивать подтверждение перед закрытием всех вкладок

На канале Canary, где публикуются предварительные сборки браузера Chrome для Android, в версии Chrome 100 была обнаружена дополнительная настройка «close all tabs modal dialog» — «модальное диалоговое окно при закрытии всех вкладок».

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Функция может оказаться полезной для тех, кто не так часто утруждает себя закрытием вкладок в мобильном браузере: если закрывать их сразу помногу, то есть вероятность потерять какую-нибудь полезную информацию или больше не вернуться на сайт, который мог бы пригодиться в будущем. В таком случае придётся разбираться с историей посещённых страниц.

С десктопными версиями Chrome всё намного проще — можно закрыть окно целиком вместе со всеми вкладками, и при последующем запуске браузера вся драгоценная коллекция снова откроется, и нужная информация едва ли пострадает. В мобильной версии всё несколько сложнее: на Android кнопка закрытия всех вкладок расположена достаточно близко к другим командам, и её можно нажать по неосторожности.

Сборки браузера Chrome на канале Canary традиционно нестабильны, потому что здесь разработчик тестирует новые функции, и работа такого приложения может быть непредсказуемой. Неготовым к этому пользователям рекомендуется дождаться хотя бы бета-версии Chrome 100 а ещё лучше — официального релиза. С другой стороны, не все нововведения Canary попадают в финальную версию продукта, и нет никакой ясности относительно подтверждения при закрытии всех вкладок. Если она всё-таки попадёт в релиз, то разработчик может её сделать активной по умолчанию, и дополнительные настройки открывать не потребуется.



